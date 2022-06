Calciomercato Roma, Sarri tradito dal bomber: vuole Mou

Calciomercato Roma, Maurizio Sarri tradito dal “suo” bomber. Vuole Mourinho, e Tiago Pinto ci sta seriamente pensando

Uno svincolato di lusso, che potrebbe tradire Maurizio Sarri per abbracciare invece José Mourinho. Tutto nella Capitale insomma, con un attaccante che sì è avanti con l’età, ma che potrebbe garantire qualità e gol. Insomma, un colpo a zero che diventa possibile per Pinto, visto che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Dries Mertens sarebbe stato offerto anche ai giallorossi.

Con il Napoli il rinnovo non ci sarà, orma questo è chiaro, soprattutto perché De Laurentiis non vuole cedere alle richieste del giocatore: uno stipendio di 4 milioni di euro. E allora la Capitale, intesa come città, attira il calciatore che molto spesso da queste parti si fa vedere. Per mettersi agli ordini dello Special One inoltre, Mertens sarebbe pronto a fare un passaggio fondamentale e non scontato, abbassare le proprie richieste economiche.

Calciomercato Roma, Mertens nel mirino

Dai 4 milioni richiesti agli azzurri, il belga potrebbe anche accettarne 3,5 per firmare con la Roma secondo il quotidiano in edicola questa mattina. Prima però c’è da cedere qualcuno, rientrare in quelli che sono i conti degli ingaggi, e magari cercare un accordo. E poi ovviamente ci sono da fare delle valutazioni sulla carta d’identità, visti i 35 anni dell’attaccante belga che però ha qualità tecniche fuori dal comune e anche una certa integrità fisica che permettono di stare tranquilli. Insomma, potrebbe essere un vero e proprio affare per la Roma, con Pino che ci starebbe pensando.

Come si sa anche anche la Lazio ci ha visto un affare in questa possibile operazione, con Sarri che ritroverebbe in biancoceleste quel suo pupillo sotto il Vesuvio. Ma la sensazione è che Mertens sia più propenso a lavorare con Mou in questa parte finale della sua carriera. Una sensazione che potrebbe essere confermata nelle prossime settimane.