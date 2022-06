Calciomercato Roma, fa tutto Mou: formula creativa per il sì

Calciomercato Roma, nuova occasione per il centrocampo per José Mourinho: l’ultima idea che potrebbe prendere piede nelle prossime ore.

Potrebbe rivelarsi una settimana decisiva per le sorti di tutta la sessione di calciomercato della Roma. Pinto, infatti, che ha praticamente bloccato sia Matic che Celik, sta scandagliando il terreno alla ricerca di ulteriori soluzioni per la mediana.

Nelle ultime ore, è tornato ad essere accostato con una certa insistenza ai giallorossi il profilo di Tanguy Ndombele. Il francese di proprietà del Tottenham, nell’ultima stagione in prestito al Lione, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe fare le valigie, anche perché Antonio Conte non punta assolutamente su di lui, come ha avuto modo di ribadire in diverse circostanze. L’idea di acquistarlo con la formula del prestito potrebbe lusingare i capitolini, che vorrebbero regalare allo Special One un vero e proprio mastino, abile in fase di interdizione e che faccia del recupero palla la sua arma migliore.

Calciomercato Roma, suggestione Ndombele: l’apertura del Tottenham

Importanti aggiornamenti, a tal proposito, sono stati forniti da Flavio Maria Tassotti, che con un post apparso sui propri profili social, ha fatto il punto della situazione. Per Ndombele, infatti, non ci sarebbe stato un contatto tra la Roma e il Tottenham; tuttavia, gli Spurs non si opporrebbero all’eventuale partenza del centrocampista transalpino, ed acconsentirebbero al prestito con formule creative. I londinesi, infatti, sono consapevoli del gradimento di Mou, e si auspicano di ricevere segnali in tal senso nel corso delle prossime settimane.