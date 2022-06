Nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato il general manager Tiago Pinto ha avuto nel campionato francese un alleato prezioso per piazzare alcuni di quei calciatori considerati degli esuberi perché non in linea col progetto di José Mourinho. Nella Ligue 1 sono infatti finiti Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia, dove hanno fatto bene, e anche Justin Klivert direzione Nizza. Un altro aiuto potrebbe ora venire dal Lille.

