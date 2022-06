Calciomercato Roma, Schouten brilla con l’Olanda: il giudizio di Van der Vaart

Calciomercato Roma, super prestazione di Schouten contro il Galles: il giudizio di Van der Vaart non si fa attendere.

Stagione ad alta quota quella di Jerdy Schouten, che sta confermando anche in Nazionale gli enormi progressi dal punto di visto tecnico-tattico di cui si è reso protagonista con la maglia del Bologna.

Schierato dal primo minuto nel corso della sfida di Nations League contro il Galles, il centrocampista dell’Olanda ha incantato tutti, non solo mettendosi in mostra con l’assist per Koopmeiners che ha stoppato la partita, ma nel complesso impreziosendo la sua performance con giocate intelligenti che hanno contribuito a dare fluidità alla manovra. Prestazione che non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, con lo stesso Van Der Vaart che ha elogiato in pompa magna la prova di Schouten, poi sostituito al 67′.

Calciomercato Roma, Van der Vaart elogia la prova di Schouten

Ecco le parole di Van Der Vaart, riferite da vi.nl: “Schouten ha fatto molto bene: un tassello importante per il futuro. Il potenziale è straordinario: è assolutamente fantastico vederlo“. A rincarare la dose ci ha pensato anche Van Hooijdonk: “Schouten è un acceleratore, ma Koopmeiners no: se metti Frenkie de Jong accanto a Schouten, credo che la squadra possa iniziare a girare per il verso giusto.”

Prestazione che contribuirà ulteriori rumours in merito alle indiscrezioni che ruotano attorno al futuro di Schouten, per il quale hanno effettuato diversi sondaggi esplorativi tutte le big di Serie A.