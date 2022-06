ASRL | Calciomercato Roma, il punto su Aouar tra conferme e concorrenza

Nome caldo del calciomercato Roma in queste ore, il centrocampista Aouar piace anche ad un altro club italiano, ma non solo

A caccia di un calciatore con caratteristiche simili a Henrikh Mkhitaryan, Tiago Pinto sta analizzando diversi profili che siano in grado di non far rimpiangere troppo l’armeno la prossima stagione. Da Isco a De Paul, passando per Farias e Frattesi, sono molti i nomi di trequartisti o centrocampisti d’inserimento accostati alla Roma. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Houssem Aouar. Sotto contratto con il Lione fino al 30 giugno 2023, il 23enne di origini algerine è stato per due stagioni consecutive un obiettivo concreto della Juventus, ma la richiesta francese di 40 milioni di euro ha compromesso ogni tipo di trattativa.

Un ostacolo che la squadra giallorossa non dovrà più affrontare visto che, in assenza di un rinnovo contrattuale, il prezzo del calciatore dovrà attestarsi attorno ai 20 milioni di euro. Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano alcuni sondaggi informali per il calciatore, ma ad oggi non ci sono ancora stati contatti ufficiali da parte del club giallorosso. Abile a giocare sia da numero 8, sia da numero 10, Aouar è finito nelle ultime settimane anche nei radar di Arsenal, Betis Siviglia e Real Sociedad, ma non solo.

Calciomercato Roma, anche il Milan studia Aouar

Sempre molto vigile in territorio francese, anche il Milan ha chiesto informazioni sul calciatore del Lione. La squadra mercato rossonera sta pensando ad Aouar soprattutto per la posizione di trequartista centrale, dove spesso Pioli è stato costretto ad adattare Kessie a causa del calo di prestazioni di Brahim Diaz. L’obiettivo principale in quel ruolo resta Charles De Ketelaere, ma il Bruges non sembra al momento incline a scendere sotto una valutazione di almeno 35 milioni.