Calciomercato, annuncio ufficiale lampo | Roma in agguato

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale in conferenza stampa non passa inosservato: “Dovrò parlargli, non so cosa potrà succedere.”

La decisione a sorpresa di Mkhitaryan di lasciare immediatamente la Roma per accasarsi all’Inter ha imposto una perentoria risposta da parte della Roma, che non si è lasciata pregare e ha messo mattoni importanti in vista dello sbarco di Matic nella Capitale. Lo stesso Pinto, però, è consapevole del fatto che – oltre a puntellare nuovamente la zona nevralgica del campo – dovrà provare a rinforzare anche altri settori del campo. Se in difesa, nel ruolo di centrale, il primo nome sulla lista del general manager giallorosso è quello di Senesi, in attacco il profilo sul quale da tempo ha messo gli occhi la Roma risponde al nome di Gonçalo Guedes.

Il funambolico esterno offensivo lusitano, utilizzabile anche come seconda punta e all’occorrenza come falso nueve in determinati contesti, è legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2023. Già lo scorso inverno Pinto aveva provato a tastare il terreno con i “Pipistrelli”, provando ad inserire nell’affare qualche contropartita per ridurre l’esborso cash. I primi approcci si conclusero con un nullo di fatto, ma a distanza di qualche mese lo scenario è ulteriormente cambiato.

Calciomercato Roma, le parole di Gattuso su Guedes e Soler

Il rinnovo di contratto – che in primo momento sembrava potersi configurare come un’ipotesi percorribile – non si è materializzato, e l’opportunità di incamerare una cifra vicina ai 30 milioni di euro potrebbe ingolosire il Valencia, che quest’oggi hanno presentato il neo tecnico Rino Gattuso. Tra i tanti temi affrontanti, “Ringhio” ha toccato anche quello legato alle possibili partenze di Guedes e Soler, al centro di numerose voci di mercato nell’ultimo periodo. Ecco uno stralcio dell’intervista rilasciata dall’ex Milan e Napoli: “Guedes e Soler sono giocatori importanti da un punto di vista tecnico: voglio parlare con loro. Non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere: nel caso in cui dovessero andare via, avremmo bisogno di rinforzi.”