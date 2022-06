Calciomercato Roma, Spalletti vuole il fedelissimo di Mou

Calciomercato Roma, Spalletti vuole il fedelissimo di Mourinho: inserimento del Napoli che mette il bastone tra le ruote per il ritorno

Tra il ritorno del fedelissimo e Mourinho si inserisce Spalletti. Ma non solo, anche il Valencia di Gattuso ci avrebbe fatto un pensiero e anche di più. Tutto questo perché Tiago Pinto ancora non ha chiuso l’operazione, sperando in quello che potrebbe essere uno sconto da parte del Porto per Sergio Oliveira: i 13 milioni di euro sono tanti, secondo i giallorossi, che hanno avviato comunque la trattativa con i lusitani per riportare il centrocampista a Trigoria. La sensazione è che alla fine, anche perché la volontà del calciatore è chiara, è che tutto andrà a buon fine.

Certo, questo temporeggiamento ha fatto iniziare a muovere Mendes, il rappresentante del calciatore, che sta valutando anche altre opzioni: soprattutto perché c’è un’altra questione in ballo, quella del Porto appunto, che non vuole tenere il giocatore e che gli ha dato il via libera. Ma ci sono delle situazioni economiche da rispettare. E su questo non ci piove.

Calciomercato Roma, Spalletti su Sergio Oliveira

Insomma, come riportato da serieanews.com, Mendes starebbe valutando delle opzioni per il proprio assistito. Una di queste sarebbe appunto il Napoli di Spalletti, che non ha comunque fatto un’offerta ufficiale, ma che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con l’agente per piazzare il colpo grosso. Una situazione che mette in allarme Mourinho, che vorrebbe di nuovo il suo fedelissimo nella rosa della prossima stagione. Senza dimenticare in tutto questo il Valencia, che ha ufficializzato Gattuso, che è unito a doppio filo a Mendes, visto che è il suo procuratore.

Oliveira, comunque, ha già espresso quello che è il suo pensiero in tempi non sospetti. Vuole la Roma. E Pinto, su spinta da Mou, farà di tutto per accontentarlo.