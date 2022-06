Calciomercato Roma, colpo di scena Zaniolo: “35 milioni più bonus”

Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: la prima offerta potrebbe essere presentata nel corso dei prossimi giorni.

Calma apparente nel quartier generale della Roma, ma la sensazione è che dietro questo velo di calma apparente, il mercato dei giallorossi possa esplodere da un momento all’altro. Del resto, Tiago Pinto ha già messo in cassaforte l’accordo per Matic, con il quale andranno limati soltanto gli ultimi dettagli, e aspetta di capire l’esito della vicenda legata a Celik. Intanto, però, continua a tenere banco il caso Zaniolo, la cui cessione potrebbe contribuire a finanziare altri colpi da tempo attenzioni dal general manager capitolino.

La Roma non vorrebbe cedere il proprio gioiello, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, si siederà al tavolo delle negoziazioni. Sulle tracce del tuttocampista di Mou ci sono da tempo Juventus e Milan: ma se i bianconeri sembrano aver dirottato con forza le proprie attenzioni su Di Maria – con Berardi prima alternativa – diverso è il discorso legato ai neo Campioni d’Italia, che potrebbero presentarsi dalle parti di Trigoria con l’offerta giusta.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Zaniolo

De facto, il pressing del Milan per Zaniolo sta diventando sempre più incessante, al punto che stando a quanto riferito da Sebastiano Sarno con un post apparso sul proprio profilo Twitter, nel corso dei prossimi giorni i rossoneri presenteranno una prima offerta da 35 milioni di euro più bonus. Nel caso in cui la Roma dovesse sparare alto – partendo da una valutazione da 45 milioni – Maldini a quel punto virerebbe su un altro obiettivo. Ricordiamo che Zaniolo è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, e al momento una vera e propria trattativa per il prolungamento non è stata intavolata. Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime ore.