Roma, Friedkin no limits | Ufficiale: documento approvato

Roma, approvazione ufficiale: la mossa dei Friedkin e l’obiettivo della proprietà giallorossa. C’è l’annuncio.

Poche parole, molti fatti. In punta di piedi, i Friedkin si sono catapultati nella vulcanica realtà giallorossa con l’obiettivo di proiettare la Roma nell’Olimpo delle big. Del resto, la scelta di affidare una panchina che per antonomasia scotta più del solito allo Special One, è già di per sé testimonianza tangibile ed inequivocabile degli orizzonti internazionali a cui la proprietà americana vuole ambire. Oltre alle dinamiche di mercato sempre incombenti, in serata è stata un’altra notizia a prendersi gli onori della ribalta.

Come ratificato da una nota ufficiale apparsa sul sito del club giallorosso, la Consob ha approvato il documento legato all’offerta pubblica di acquisto dei Friedkin, pari al 10,005% del capitale social complessivo del club. Mossa che non è fine a se stessa, ma che si preannuncia propedeutica ad un altro obiettivo, ovvero il raggiungimento del delisting. Il periodo di adesione avrà inizio il 13 giugno 2022 alle ore 8.30, e terminerà l’8 luglio 200 alle 17.30, salvo proroghe, mentre la data di pagamento pari a 0,43 euro ad azione, è fissata al 15 luglio 2022.

Roma, documento di offerta pubblica approvata: annuncio ufficiale

Ecco l’annuncio del club: “Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) informa che la Consob, con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dall’Offerente su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A., rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale della medesima, finalizzata al delisting (l’“Offerta”).

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione, in accordo con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 13 giugno 2022 alle ore 8:30 e terminerà il giorno 8 luglio 2022 alle ore 17:30, estremi inclusi (salvo proroghe). La data di pagamento del corrispettivo, pari a Euro 0,43 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, è il 15 luglio 2022.

La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti“.