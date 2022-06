Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e via libera: “Lo scenario migliore”

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale che apre al colpo in attacco. Ecco le parole che danno quasi il via libera a Pinto

L’annuncio in diretta che apre le porte al colpo. E che ovviamente dà il via libera a Pinto per quello che è un obiettivo della Roma nella prossima stagione: un nome che a Trigoria gira già da diversi mesi. La strategia per l’attacco non è cambiata in casa giallorossa. Si pensa a rinforzare il reparto magari cercando di prendere quei calciatori che sono legati in un certo qual modo anche a Mourinho, visto che parliamo di Guedes, che ha lo stesso agente dello Special One, quel Mendes che riesce quasi sempre a portare in porto le trattative che si mette in testa.

Ieri il Valencia ha presentato ufficialmente Gattuso come nuovo allenatore che ha parlato dello stesso attaccante portoghese in conferenza stampa. E, sempre in conferenza stampa, in serata, Guedes ha risposto, dopo essere andato a segno con la maglia del Portogallo nella partita di Conference League contro la Repubblica Ceca.

Calciomercato Roma, le parole di Guedes

Lo stesso calciatore, spiega eldesmarque.com, sa che gli spagnoli lo devono cedere per fare cassa e per finanziare il proprio mercato. E lui di certo non s’è tirato indietro. A specifica domanda se volesse rimanere ancora in Spagna ha risposto: “Non lo so in questo momento. Ho un contratto di altri due anni e devo rispettarlo. Ma se c’è uno scenario che potrebbe essere migliore per il Valencia e anche per me, ovviamente, uno ci deve pensare. Ma questo solamente il futuro ce lo potrà dire“. Insomma, l’apertura a un addio c’è, ed è anche importante, e questo potrebbe dare il via libera, come detto, a Tiago Pinto, che si trova proprio in Portogallo e potrebbe “avvicinare” il calciatore. Certo, la richiesta del Valencia è sempre molto alta: gli spagnoli chiedono 40 milioni di euro. E se Guedes continua a segnare anche in Nazionale, allora sarà difficile riuscire a chiudere per una cifra inferiore.