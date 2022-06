Calciomercato Roma, nome nuovo in Serie A e sfida all’Inter

Calciomercato Roma, asta in Serie A: 20 milioni non bastano per prenderlo. Interesse non solo giallorosso ma anche di altri club

In mezzo al campo la Roma è chiamata ad investimenti importanti, con la sensazione che Pinto prima o poi riesca a piazzare un colpo importante in quel reparto dove Mou ha chiesto rinforzi. Il solo Matic, che arriverà a parametro zero, non basta. Ne serve almeno un altro, visto che saranno diversi quelli che andranno via, o almeno così spera il gm portoghese, chiamato ad un grande lavoro non solo in entrata ma anche in uscita.

L’arrivo di De Sanctis alla Salernitana – da ieri l’ex è il nuovo direttore sportivo e ha preso il posto di Sabatini – potrebbe “agevolare” un’operazione che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la Roma avrebbe in mente per la prossima stagione. Parliamo di Ederson, preso dai campani per 6 milioni di euro lo scorso gennaio.

Calciomercato Roma, asta per Ederson

Un elemento, Ederson, classe 1999, arrivato dal campionato brasiliano che ha fatto vedere a tutti di essere sprecato in una squadra che lotta per la salvezza. Su di lui negli scorsi mesi c’era stato anche un interesse del Psg, ed è soprattutto per questo motivo che la Salernitana ha sparato grosso sul prezzo: i 20 milioni che sarebbero arrivati come offerta per il cartellino non sembrano bastare. Sul 23enne, spiega il quotidiano rosa, non solo la Roma ci avrebbe fatto un sondaggio, ma anche Inter, Fiorentina e Atalanta lo avrebbero messo nel mirino.

Potrebbe essere lui quindi il centrocampista richiesto da Mou a Pinto. Gioca in mezzo Ederson, davanti alla difesa, e non disdegna nemmeno qualche sortita offensiva: in 15 presenze con la maglia dei campani ha realizzato due reti e servito un assist risultando poi decisivo per la salvezza della squadra di Nicola. Insomma, potrebbe essere un colpaccio.