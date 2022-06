Calciomercato Roma, accordo totale e sbarco nella Capitale: c’è già la data

Calciomercato Roma, la svolta è arrivata: i giallorossi hanno affrettato i tempi. Fissato già lo sbarco nella Capitale.

La Roma di José Mourinho comincia a prendere forma. Il primo colpo per la mediana giallorossa sarà Matic: con l’entourage del serbo è stato trovato l’accordo da qualche giorno, e la fumata bianca sarebbe sempre più vicina. In serata, sono arrivati ulteriori aggiornamenti in merito alla data legata allo sbarco nella Capitale del centrocampista.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, per evitare spiacevoli ribaltoni, i giallorossi hanno deciso di stringere i tempi: Matic è atteso nella Capitale tra lunedì e martedì per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto, che dovrebbe essere un annuale con opzione per un’altra stagione.

Decisiva la volontà di José Mourinho, che ha spinto molto per trovare la quadra definitiva con il metronomo, che sicuramente fornirà geometrie ed esperienza ad un reparto che potrebbe perdere di Sergio Oliveira, il cui futuro è ancora in discussione. Matic, al quale lo United ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, è atteso nella Capitale all’inizio della prossima settimana per dare ufficialmente il via alla sua avventura con la maglia della Roma, e per puntellare in maniera sostanziale un reparto al quale nella scorsa stagione è mancato un calciatore capace di dettare i ritmi di gioco con continuità, architettando trame di gioco.