Calciomercato Roma, futuro Isco: scelto il nuovo club

Calciomercato Roma, arriva la decisione di Isco sul suo futuro. Tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Da diverso tempo a questa parte stiamo assistendo all’accostamento di numerosi giocatori ai giallorossi, complice il grande fermento della piazza verso quello che sarà un futuro catalizzato da una bella vittoria europea lo scorso maggio. Il nome del mister in panchina e le sue dichiarazioni in questi mesi hanno sempre lasciato intendere come ci si debbano aspettare numerose migliorie nel prossimo avvenire.

Ciò giustifica dunque i preliminari entusiasmi quando si iniziava a parlare di Dybala alla Roma, pian piano ammorbiditisi e poi rientrati in seguito alla grande vicinanza del giocatore all’Inter. In attesa di aggiornamenti su tale fronte, consapevolmente del fatto che nella Capitale si continuerà a sperare fino alla fine nell’approdo di un giocatore che verrebbe ad essere emblema del grande anelito alla vittoria, giungono novità di non poco conto sul futuro di Isco.

Calciomercato Roma, il futuro di Isco è segnato: la decisione del giocatore

Il giocatore era da tempo ai ferri corti con il Real Madrid, non per veri e propri attriti quanto, piuttosto, per una serie di problematiche e circostanze che hanno portato lui a perdere la centralità a lungo vantata tra le fila delle Merengues. Accostato alla Roma e proposto a Pinto dal non poco noto e importante Mendes, gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna lasciano però intendere come il giocatore sembrerebbe aver preso una decisione.

Secondo ElNacional.Cat, avrebbe ricevuto offerte da Betis, Villarreal, Valencia e Siviglia, manifestando grande entusiasmo nei confronti di quest’ultimo scenario. Vede nel Siviglia una piazza dove poter ambire a vittorie importanti ma senza la pressione di Madrid