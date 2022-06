Calciomercato Roma, Juve tradita: “Ha chiamato i giallorossi”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che fa grande chiarezza su uno scenario di cui si è parlato non poco in questi mesi e riguardante anche i giallorossi.

Questi sanno di avere bisogno di plurime migliorie per poter ben affrontare la prossima stagione e, soprattutto, iniziare a costruire qualcosa di ancora più importante su quelle fondamenta gettate in questi mesi e che hanno permesso ai capitolini di alzare il primo trionfo Uefa della propria storia, nonché la prima coppa dopo quasi quattordici di nullità in termini di palmares.

Il trionfo in Conference League è stato il frutto di sacrificio e di giusti atteggiamenti, nonché di una progettualità sana, iniziata circa un anno fa e che continuerà a seguire la strada della ponderatezza e della sostenibilità. Troppo importante rispettare questi due mantra in una società come quella dei Friedkin e, soprattutto, in una piazza abituata a modus operandi di tutt’altra natura. Non è forse un caso che i primi risultati concreti si siano iniziati a vedere proprio in questa nuova fase della dirigenza texana, tante volte encomiata da Mou ma al contempo, in modalità più e meno implicite, esortata a fare ancora meglio.

Calciomercato Roma, futuro Kostic e tradimento Juve: arriva l’annuncio

Questo è ciò che si augurano i giallorossi. Continuare cioè a crescere e a far bene, sotto l’egida di un mister che è da sempre garanzia di risultati e capacità gestionale. Fondamentale però accontentarlo e assecondarne le richieste, sempre nel rispetto dei due mantra su citati e che dovranno essere un elemento di forza di questo club, non un limite alle manovre di Pinto e colleghi.

Da tempo questi ultimi si stanno muovendo su diversi profili e giocatori, anche in quella zona offensiva dove, indipendentemente da quello che sarà il futuro di Zaniolo, andranno fatte attente valutazioni per poter acuire risorse in fase di rifinitura e in termini di gol, corroborando il tandem Pellegrini-Abraham.

I nomi seguiti sono plurimi e, tra questi, si segnala anche quello di Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, catalogabile senza problemi tra i migliori in fase di rifinitura nel nostro continente. Sulle sue tracce si registra da tempo la Juventus e, proprio a tal proposito, sono arrivate novità di non poco conto grazie alle dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus. Questo l’estratto delle sue parole.

“C’è anche un tentativo della Roma per Kostic. Se la Juve lo avesse voluto fortemente, lo avrebbe già chiuso. Lucci ha parlato anche con la Roma“.