Calciomercato Roma, asta in Serie A: inserimento dell’ex nell’operazione che potrebbe anche essere inserita in qualche scambio

L’asta in Serie A è aperta. Con tre squadre che hanno messo gli occhi sul giocatore e che la Roma potrebbe anche sfruttare per inserirlo in qualche scambio. Insomma, attorno a Felix, l’attaccante giallorosso e della nazionale ghanese lanciato da Mourinho, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ci sarebbe anche l’interesse della Salernitana, che ha preso l’ex, Morgan De Sanctis, come direttore sportivo.

La Roma non ha chiuso alla cessione, anzi. Ma starebbe valutando anche l’ipotesi di cederlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Felix con i giallorossi ha un contratto fino al 2025 e una quotazione che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Magari Pinto non lo vorrebbe perdere del tutto. Ma la concorrenza rimane alta, perché oltre i campani c’è il Sassuolo e pure il Lecce, neopromosso, che vorrebbe affidare le sorti del proprio attacco proprio al centravanti giallorosso.

Calciomercato Roma, Pinto studia la formula

In tutto questo Pinto potrebbe anche studiare la formula della possibile operazione, come detto prima, per riuscire magari a prendere un calciatore congeniale all’idea tattica di Mou per la prossima stagione. Magari anche quel centrocampista che nello scacchiere dello Special One serve. Ieri, sotto questo aspetto, la Gazzetta dello Sport aveva svelato un possibili interesse giallorosso per Ederson, il brasiliano arrivato a gennaio alla Salernitana che ha contribuito in maniera determinante alla salvezza. Felix potrebbe diventare quindi una pedina di scambio.

Così, come potrebbe diventare una pedina di scambio in quello che potrebbe essere il colpo Frattesi direttamente dal Sassuolo. Ci sono pochi dubbi che la Roma abbia messo nel mirino il calciatore che farebbe le valigie di corsa pur di ritornare a Trigoria. Ecco, Felix potrebbe essere un jolly da sfruttare.