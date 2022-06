Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho sfida Sarri

Calciomercato Roma, derby con la Lazio per il colpo dalla Francia. Mourinho pronto a superare Sarri per il jolly offensivo

Conferme importanti su quelle che erano state le notizie di qualche settimana fa. Adesso dalla Francia confermano che la Roma è interessata ad un elemento che già nelle scorse settimane era stato accostato ai giallorossi e che fa gola anche alla Lazio di Maurizio Sarri. Un derby di mercato insomma, uno di quelli che potrebbero vedere battagliare Pinto e Tare.

Secondo il portale francese Ouest-France infatti i giallorossi avrebbero messo nel mirino il jolly offensivo Benjamin Bourigeaud. Classe 1994, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e nel corso di questa stagione ha più volte detto al suo attuale club di voler provare un’esperienza all’estero.

Calciomercato Roma, conferme su Bourigeaud

Undici gol e 13 assist in questa stagione che ne hanno fatto sicuramente lievitare il prezzo, ma di certo il Rennes, vista la scadenza imminente, non può pretendere la luna per un elemento che ha dimostrato di possedere delle importanti qualità tecniche e soprattutto di vedere la porta in maniera decisamente importante. Bourigeaud insomma interessa eccome a Mourinho e il gm della Roma sarebbe pronto a fare un’offerta. La Lazio, nell’ultimo periodo, sembra aver mollato un poco la presa, dando così la possibilità ai giallorossi di potersi inserire in maniera importante.

Su di lui ci sarebbe stato anche un sondaggio del Napoli, senza comunque che De Laurentiis affondasse il colpo. Il Rennes, comunque, sembra convinto di perderlo e si starebbe attivando anche per cercare un sostituto. Insomma, un addio appare certo, bisogna solamente capire se la Roma avrà la voglia di dare un’accelerazione decisiva in questa possibile operazione.