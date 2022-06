Calciomercato Roma, doppia offerta e addio Serie A: va in Spagna

Calciomercato Roma, spuntano novità di non poco conto relative al possibile colpo nella regione avanzata. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Da qualche settimana è iniziato il meritato e atteso periodo di riposo per numerosi addetti ai lavori. Conclusisi gli impegni delle Nazionali, sarà tempo di lussuose ed esotiche gite fuori porta (si fa per dire) per tanti calciatori mentre per tanti altri professionisti di questo sport si infittiranno impegni e appuntamenti in vista di uno dei momenti più delicati e affascinanti dell’anno.

Stiamo infatti per entrare nel vivo del calciomercato e, anche a Roma, dirigenti e società dovranno iniziare a concretizzare i frutti di preliminari e attente valutazioni fatte già durante il corso della stagione. Come ogni anno, sono tutt’altro che escluse operazioni in uscita, destinate però ad essere seguite da plurimi acquisti che permettano di assecondare le richieste di Mourinho.

L’immagine di José col sigaro in bocca sulla spiaggia della sua bella Setubal, evocata dalle dichiarazioni dello stesso Special dopo la finale di Tirana, è però forse poco fedele alla realtà. Il relax di Mou è sicuramente intarsiato in questi giorni da costanti contatti con Tiago Pinto, al fine di costruire quanto prima una rosa che possa ai nastri di partenza prossimi vantare una posizione di maggiore importanza rispetto allo scorso anno.

Calciomercato Roma, Deulofeu tra permanenza in Italia e Liga: le ultime dalla Spagna

Per riuscirci, servirà accontentare Mou, sempre ovviamente nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie dei Friedkin. In questi primi giorni di giugno abbiamo assistito al diffondersi di voci su possibili colpi capitolini, alcuni dei quali a dir poco altisonanti. In altri casi, invece, sono stati accostati giocatori che sembrerebbero poter far bene e, soprattutto, arrivare a condizioni convenienti.

In questo non esile corpus, è sicuramente catalogabile quel Gerard Deulofeu che ha trovato ad Udine la sede di una vera e propria rinascita, come evidenziato dalla grande stagione da poco conclusa e che ha permesso lui di ritrovare quella centralità e importanza che gli mancavano dai tempi di Milano. Nonostante l’età non più giovanissima, lo spagnolo ha suscitato interessi in Italia e all’estero. Seguito anche dalla Roma, nel recente passato la società più attratta era risultata il Napoli.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sport, però, il futuro dell’ex Milan potrebbe essere in Liga, complice l’interesse di due squadre che hanno proposto lui un approdo in Liga. Ci riferiamo a Villarreal e Real Sociedad.