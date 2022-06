Calciomercato Roma, l’ex pupillo di Allegri stregato: salta il “ritorno”

Calciomercato Roma, il colpo gratis che potrebbe orientare le prossime mosse in uscita di Tiago Pinto. Le ultime dalla Francia.

Nella sessione di calciomercato estiva che sta per aprire ufficialmente i battenti, un ruolo di fondamentale importanza in casa Roma lo ricopriranno le eventuali cessioni che Tiago Pinto sarà in grado di piazzare. Non sono poche le pedine sulle quali José Mourinho ha fatto poco affidamento in questa stagione, e dalle cui cessioni si potrebbe ricavare un discreto tesoretto da reinvestire per rinforzare settori del campo specifici.

Ha da tempo le valigie in mano Jordan Veretout: l’ex Fiorentina, valutato dai giallorossi non meno di 10 milioni di euro, era stato accostato qualche settimana fa anche al Milan. Il “Diavolo”, però, non ha approfondito i discorsi, preferendo virare su altri obiettivi, lasciando campo libero all’inserimento di Lione e Marsiglia, che potrebbero dar vita ad un interessante “derby” francese per mettere le mani sul centrocampista transalpino.

Calciomercato Roma, intreccio Witsel-Veretout: le ultime dalla Francia

Tuttavia, stando a quanto riferito da Le 10 Sport.com, Longoria avrebbe messo nella lista – in vista della sostituzione di Boubacar Kamara, approdato all’Aston Villa – diversi obiettivi per la propria mediana, uno dei quali risponde al nome di Axel Witsel. Il belga, al quale il Borussia Dortmund ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, avrebbe già ricevuto diverse proposte in vista della prossima stagione, e da due settimane starebbe discutendo i termini contrattuali proprio con il club provenzale, in vista di un possibile approdo in Ligue 1. L’ex pupillo di Max Allegri potrebbe giocare un ruolo decisivo nel trasferimento di Veretout al Marsiglia: nel caso in cui il belga accettasse la destinazione transalpina, le probabilità che Longoria decida di affondare il colpo anche per il centrocampista di Mou si ridurrebbero inevitabilmente.