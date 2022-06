Calciomercato Roma, tormentone Zaniolo: il sorpasso ha preso quota

Calciomercato Roma, tormentone Zaniolo: le quote Sisal non lasciano spazio a dubbi. Il sorpasso si è materializzato.

Giornate caldissime per il mercato della Roma, con Tiago Pinto molto attivo non solo sul fronte entrate; a tenere banco, inevitabilmente, è la questione legata al possibile addio di Nicolò Zaniolo.

Per il tuttocampista di Mou, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, non sono state ancora imbastite trattative ufficiali per il rinnovo. Il richiamo del Milan e della Juve è forte, anche se al momento non sono giunte dalle parti di Trigoria offerte concrete, ma solo sondaggi esplorativi allo scopo di tastare in modo esplorativo il terreno, e capire i margini di manovra. Dal canto suo, la Roma non considera incedibile il proprio gioiello, che però valuta almeno 50 milioni di euro: cifra importante, che sia i rossoneri che i bianconeri vorrebbero ridurre attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Calciomercato Roma, testa a testa per Zaniolo: l’indizio dei bookmakers

Si preannuncia un testa a testa assolutamente serrato, dal quale non esclusi i colpi di scena. In quest’ottica, è interessante spulciare le quote Sisal, per capire quale sia stata la reazione dei bookmakers alle ultime indiscrezioni di mercato. Secondo Sisal, l’opzione più probabile è quella legata ad una permanenza di Zaniolo nella Capitale (1.44). Un eventuale trasferimento di Zaniolo al Milan vale quattro volte la posta; più distante la Juve, a quota 5. Inseguono da molto lontano il Tottenham (16), e l’Atletico Madrid a 33.