Calciomercato Roma, nuova pista in Serie A e asta da capogiro all’orizzonte. Tiago Pinto può calare il jolly in vista della sessione estiva.

La prima stagione a guida Josè Mourinho si è conclusa col botto in casa giallorossa. Il trionfo nella Conference League ha interrotto un digiuno di trofei lungo quattordici anni e fatto esplodere l’entusiasmo dei tifosi. Ora la missione estiva di Tiago Pinto è piuttosto chiara: alzare il livello della rosa a disposizione di Josè Mourinho. Quantità e qualità a disposizione del tecnico portoghese, con un occhio alle cessioni ed alle opportunità in vista di nuovi innesti per il gm giallorosso. Il dirigente ex Benfica può calare il jolly e sperare nello scambio a sorpresa.

Riflettori puntati sull’operato di Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager ha il non facile compito di aumentare di qualità il livello della rosa giallorossa, con nuove piste all’orizzonte per garantire rinforzi adeguati a Josè Mourinho. La prima stagione a guida Special One si è chiusa nel migliore dei modi in casa giallorossa: la Conference League sollevata al cielo di Tirana ha fatto esplodere entusiasmi e nuovi sogni in vista del futuro. Il digiuno di trofei interrotto può diventare il trampolino di lancio per avviare un ciclo vincente in casa Roma, con la proprietà Friedkin ansiosa di regalare nuove gioie ai tifosi giallorossi.

Calciomercato Roma, asta in Serie A: Pinto cala il jolly con lo scambio

Una nuova pista rilanciata dal Corriere dello Sport porta il gm giallorosso a bussare in casa Salernitana. L’oggetto dei desideri è il centrocampista Ederson, brasiliano integrato alla perfezione nel calcio italiano nella stagione di debutto. Il centrocampista è stato uno degli artefici della salvezza della compagine campana, attirando su di se le attenzioni di molte big. Soprattutto l’Inter ha effettuato sondaggi per prelevarlo dalla squadra granata, ora Tiago Pinto ha intenzione di calare il jolly e beffare la concorrenza con lo scambio. Il piano del portoghese è quello di offrire a Morgan De Sanctis, ex Roma ed oggi direttore sportivo della Salernitana una delle sue scoperte più recenti. Parliamo del giovane attaccante Felix Afena, il ghanese può finire sul tavolo della trattativa per limare le offerte economiche del club campano: al momento la richiesta economica per Ederson si aggira sui 20 milioni di euro.