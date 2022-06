Calciomercato Roma, il ritorno di fiamma in Serie A può scatenare Tiago Pinto. Ecco l’assist per il general manager giallorosso in vista di luglio.

Ritorno di fiamma in Serie A e Tiago Pinto pronto nuovamente a sfruttare l’assist. Sempre meno settimane separano la Roma dall’apertura della sessione estiva di calciomercato e gli scenari cambiano repentinamente. Un nuovo intreccio in Serie A può dare il via libera a Tiago Pinto, molto attivo sia sul fronte delle cessioni che su quello delle nuove entrate. Una nuova opportunità per chiudere l’affare si presenta in vista della sessione estiva, ecco il ritorno di fiamma che può scatenare l’effetto domino da capogiro. Tutto ruota intorno al futuro di Gleison Bremer, ecco il nuovo intreccio in vista di luglio.

Si riapre una pista sul fronte cessioni in casa giallorossa, attenzione alle mosse di Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta vivendo settimane di passione, in vista dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Una nuova rivoluzione può investire la rosa giallorossa e la missione dell’ex Benfica è chiara: aumentare profondità e qualità nella rosa a disposizione di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, capace di portare un trofeo europeo nella bacheca del club giallorosso, aveva lanciato un messaggio al connazionale poco prima di raggiungere la famiglia per le vacanze. La palla passa a Tiago Pinto ora, fondamentale equilibrare le uscite e le nuove entrate in casa giallorossa in questa sessione di trattative estive.

Calciomercato Roma, effetto domino Bremer e ritorno di fiamma in Serie A

Nuovo intreccio in Serie A e possibile ritorno di fiamma, tutto ruota intorno al destino di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, militante nel Torino, è stato uno dei migliori calciatori dello scorso campionato ed il suo futuro sembra segnato. Il numero 3 granata è ad un passo da firmare il nuovo contratto con l’Inter, la società milanese lo avrebbe già blindato in attesa delle giuste cessioni. In tal senso, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Toro avrebbe intenzione di tornare a bussare alla porta di Tiago Pinto. Ivan Juric può tornare all’assalto di Marash Kumbulla, calciatore esploso con la maglia del Verona proprio sotto la guida del tecnico croato.