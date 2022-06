Calciomercato Roma, non si spegne la pista che vedrebbe Dries Mertens vestire giallorosso la prossima stagione. Ecco la mossa di Mou.

Sono giorni caldissimi per la costruzione della Roma del futuro. Tiago Pinto sta lavorando senza sosta sul fronte delle cessione e su quello delle entrate, il nome più caldo è quello di Dries Mertens. L’attaccante belga sta per svincolarsi dal Napoli e l’entourage sta lavorando per farlo approdare alla corte di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese intanto ha effettuato una mossa chiara riguardo il possibile passaggio di Dries Mertens in maglia giallorossa.

Si infiamma il calciomercato dei parametri zero e Tiago Pinto è assoluto protagonista in casa giallorossa. Il general manager portoghese sta lavorando per aumentare il livello tecnico della rosa giallorossa, dopo la prima stagione a guida Special One che ha riportato i tifosi a gioire per un trofeo europeo. Per costruire una squadra in grado di competere al vertice anche in Serie A, Pinto è molto attivo su entrambi i fronti in vista del calciomercato estivo. A dispetto dell’apertura ufficiale della sessione ordinaria, prevista ad inizio luglio, si lavora da settimane per quello che riguarda i calciatori a parametro zero.

Calciomercato Roma, tentazione Mertens: Mourinho in azione

Il mercato dei parametri zero riserva nuove sorprese in casa giallorossa. Tiago Pinto, che con questa formula ha perso Henrikh Mkhitaryan promesso sposo dell’Inter, ha già individuato il rinforzo di spessore per la zona nevralgica del campo della Roma. Parliamo di Nemanja Matic, svincolato dal Manchester United, mentre in attacco il nome più caldo resta quello del belga Mertens. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, Josè Mourinho scende in azione per il futuro del belga. Lo Special One ha deciso di mettere in campo i match analyst giallorossi e studiare le caratteristiche del numero 14 partenopeo in sala video. L’allenatore della Roma mantiene qualche perplessità legata ad età e tenuta fisica dell’attaccante belga, gli analisti fedeli a Mou stanno già lavorando per sciogliere il nodo Dries Mertens.