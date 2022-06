Calciomercato Roma, blitz anti Juventus: “giallo” rinnovo

Calciomercato Roma, giallorossi a fari spenti: la Juventus deve guardarsi, però, soprattutto dalla possibilità di un clamoroso rinnovo.

La partenza di Mkhitaryan ha chiaramente indotto Tiago Pinto a tastare con molto interesse il mercato degli esterni offensivi, o comunque dei fantasisti in grado di agire tra le linee, abili ad imbeccare con rapide verticalizzazioni gli attaccanti. Non è un caso che i giallorossi, negli ultimi giorni, siano ritornati a farsi vivi con Jorge Mendes, per ribadire l’interesse giallorosso nei confronti di Isco.

Lo spagnolo, però, non è l’unico nome finito sul dossier del general manager dei capitolini, che stando a quanto riferito da “La Stampa”, si sarebbe reso protagonista di sondaggi importanti anche per Filip Kostic, sul quale da tempo è forte l’interesse della Juve. I bianconeri, infatti, che aspettano di capire la risposta definitiva di Angel Di Maria, al quale sarebbe stato lanciato un vero e proprio ultimatum, devono risolvere anche la “grana” Morata: con l’Atletico si sta ragionando sulla possibilità di un ulteriore prestito, anche se ora come ora l’apertura dei Colchoneros su questo fronte non è definitiva.

Calciomercato Roma, anche Mou su Kostic: Juventus “avvisata”

Ecco che allora potrebbe ritornare prepotentemente in auge in orbita bianconera il nome di Kostic, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023. Secondo “La Stampa”, però, Cherubini dovrà guardarsi non tanto dall’irruzione della Roma – che dunque si è fatta viva per tastare il terreno – ma dal pressing del club tedesco, che sta provando in tutti i modi a convincere il forte esterno offensivo serbo a firmare il rinnovo contrattuale, che permetterebbe all’Eintracht di partire da una posizione di forza in caso di trattativa ufficiale per la sua vendita.