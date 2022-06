Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: sbarca domani nella capitale

La Roma mette a segno il primo colpo di questo calciomercato estivo: domani il pupillo di Mourinho sbarcherà nella capitale

Il futuro della Roma inizia a prendere vita. Il calciomercato estivo è già entrato nel vivo, mentre ufficialmente la finestra per i trasferimenti si aprirà il primo luglio. Gli obiettivi in casa Roma sono diversi per cercare di rinforzare e alzare il livello della rosa a disposizione di José Mourinho.

Tra i vari reparti da rinforzare c’è anche il centrocampo, dove si cerca principalmente un nuovo regista. Nel frattempo la società accontenta José Mourinho con l’arrivo di un pupillo del tecnico portoghese. Domani il centrocampista sbarcherà nella capitale.

Calciomercato Roma, Mourinho accoglie Matic: centrocampista atteso domani nella capitale

Primo colpo della Roma pronto a essere messo a segno. I giallorossi infatti, con il calciomercato estivo che è ormai bollente, si preparano ad accogliere il primo acquisto per la nuova stagione. Questo sarà Nemanja Matic, centrocampista che ha deciso di lasciare il Manchester United dopo cinque anni a parametro zero.

Chi conosce molto bene il centrocampista serbo è José Mourinho, che lo ha avuto sia al Chelsea che allo United, e ha deciso di volerlo anche alla Roma. Così domani mattina Matic è atteso nella capitale, dove sosterrà le visite mediche e firmerà ufficialmente il contratto con i giallorossi. Dunque Mourinho è pronto ad accogliere il primo colpo a centrocampo per la prossima stagione.