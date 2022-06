Calciomercato Roma, Mertens a zero: Mendes guastafeste

La Roma ha messo nel mirino un possibile colpo a parametro zero per l’attacco: Jorge Mendes rovina i piani giallorossi

Il calciomercato estivo riserva sempre colpi di scena. Nonostante il grande affetto che lega Dries Mertens al Napoli, testimoniato dal soprannome ‘Ciro’ dato all’attaccante belga, le due parti in questa sessione estiva per i trasferimenti potrebbero separarsi. Il contratto con i partenopei è in scadenza, ma al momento l’accordo per il rinnovo ancora non sarebbe stato raggiunto, dunque tra meno di un mese Mertens potrebbe liberarsi a parametro zero.

Tra i club a cui è stato accostato l’attaccante c’è anche la Roma, che potrebbe aggiungere gol ed esperienza al proprio reparto offensivo a parametro zero. A rovinare i piani dei giallorossi potrebbe essere però Jorge Mendes, inserendosi a favore di un club spagnolo.

Calciomercato Roma, Mendes e il Valencia si inseriscono per Mertens

148 gol segnati con la maglia del Napoli, in testa alla classifica dei bomber azzurri all-time. I numeri parlano da soli per Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto con il Napoli. Il rinnovo ancora non è arrivato e tra due settimane scadrà il bomber potrà liberarsi a parametro zero.

Anche la Roma sarebbe in corsa per cercare di accaparrarsi Mertens a parametro zero, ma il club giallorosso dovrà fronteggiare la concorrenza di un altra squadra spagnola. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il Valencia, ora allenato da Gennaro Gattuso, sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per il belga. Con l’aiuto Jorge Mendes il club spagnolo potrebbe superare la concorrenza della Roma e degli altri club e mettere a segno un colpo importante in attacco.