Calciomercato Roma, irruzione United: “Offerta più alta”

Calciomercato Roma, scacco matto United: l’offerta che potrebbe imprimere la svolta decisiva alla trattativa.

Nel tourbillon di nomi accostati alla Roma, sono sicuramente i profili accostati in mediana quelli che stanno destando maggiore interesse, se non altro per la qualità dei calciatori presi in considerazione.

E così, dopo aver preso Nemanja Matic, atteso nella giornata di domani nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto, Pinto sta lavorando in maniera frenetica per provare a regalare altri innesti importanti con cui puntellare la mediana. Oltre a Davide Frattesi, per il quale nella trattativa con il Sassuolo potrebbero essere inseriti delle contropartite tecniche allo scopo di abbassare la parte cash, alcune sirene dal Portogallo hanno accostato alla Roma anche Ruben Neves, forte mediano in forza al Wolverhampton.

Calciomercato Roma, blitz dello United per Ruben Neves: i dettagli

Per il lusitano classe ’97, legato ai Wolves da un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe però configurarsi un vero e proprio duello deluxe. Neves, infatti, sarebbe finito con prepotenza nel mirino non solo dello United, ma anche del Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da O Jogo , però, i Red Devils sarebbero balzati in pole position nella corsa al calciatore, mettendo sul piatto un’offerta più alta rispetto a quella presentata dai blaugrana. In tal senso, solo qualche cessione eccellente – De Jong su tutti – potrebbe ribaltare le carte in tavola, anche perché lo United da tempo monitora la situazione legata a Neves, uscendo definitivamente allo scoperto.