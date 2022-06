Calciomercato Roma, Mertens allo scoperto: “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Roma, Mertens vuota il sacco: annuncio ufficiale dell’attaccante belga dal ritiro della sua Nazionale.

Oltre a rinforzare la difesa e il centrocampo con acquisti mirati, ed acquistare un vice Mkhitaryan all’altezza, o comunque un calciatore abile a fraseggiare tra le linee, Tiago Pinto sta passando al vaglio diverse situazioni anche per l’attacco.

L’esigenza di puntare con decisione su un calciatore che possa fungere da “spalla” di Tammy Abraham si è rivelata di urgente necessità soprattutto nelle circostanze in cui – nella passata stagione – la compagine di Mourinho ha fatto fatica a scardinare le difese avversarie, pur macinando gioco. E così, negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza ai giallorossi il nome di Dries Mertens, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2022 che, salvo clamorosi dietrofront, non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, Mertens sul suo futuro: annuncio ufficiale

Proposto anche alla Lazio, il profilo di Mertens stuzzica e non poco José Mourinho: la Roma al momento si sarebbe limitata ad effettuare sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, ma non sono escluse possibili irruzioni. Intanto, dal ritiro della sua Nazionale, l’attaccante belga ha rilasciato importanti dichiarazioni, che fungono da chiave di lettura importante in merito alle prossime dinamiche di mercato. Ecco le sue parole: “Voglio fare una buona scelta e trovare un buon club, solo questo. Sono molto calmo, ma è chiaro che il mio pensiero vada alla scelta del prossimo club. Ero sicuro di restare al Napoli: strano che abbiano deciso di aspettare così a lungo. Da dopodomani ci penserò più a fondo: la paternità aiuta a mettere tutto nella giusta prospettiva.”

Sul rinnovo con il Napoli: “Non ho ancora sentito nessuno. Spero ci siano novità nei prossimi giorni o nelle prossime settimane e potrò farvi sapere.”