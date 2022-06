Calciomercato Roma, Pinto alza la posta per Frattesi

Calciomercato Roma, nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra i giallorossi e il Sassuolo per l’ingaggio di Davide Frattesi.

Il centrocampista esploso quest’anno sotto Dionisi è finito nuovamente nel mirino dei capitolini, complice l’esigenza di questi ultimi di corroborare quella regione mediana figurante dallo scorso anno come quella maggiormente perfettibile in vista dei prossimi anni. Questo soprattutto alla luce dell’ancora non assecondato anelito di Mourinho ad avere un grande centrocampista come Xhaka. Oggi, intanto, è sbarcato Matic ma la sensazione è che a quello del serbo faranno seguito anche altri approdi.

L’ormai ex United giungerà per rinforzare la regione mediana anche grazie alla sua saggezza ma l’impressione è che nella Capitale si voglia favorire l’approdo anche di altri elementi che ben coesistano con il già presente Cristante e, in caso di accordo conveniente con il Porto, con quel Sergio Oliveira che dopo la finale a Tirana ha fatto ritorno in terra iberica.

Calciomercato Roma, nuovi jolly per Pinto: le ultime sulla trattativa Frattesi

Tornando a Frattesi, sembrano esserci tutti gli elementi per assistere al suo ingaggio. Con ogni probabilità, Davide rappresenterà dopo Nemanja uno dei primissimi colpi di questa campagna estiva di Pinto e Mourinho. I rapporti con il Sassuolo sono storicamente positivi, nonostante la capacità di Carnevali di non scendere a compromessi e la sua qualità nel saper vendere i non pochi gioielli forgiati dal club emiliano.

In questo caso, però, la Roma vanta il 30% della futura rivendita che può scalare dalle richieste dei neroverdi e, come già raccontatovi in questi giorni, sono tutt’altri che da escludersi inserimenti di alcuni giallorossi nella trattativa per arrivare al sì definitivo. Secondo “La Gazzetta dello Sport“, oltre a Felix e Volpato, Pinto potrebbe coinvolgere anche Missori, Falasca e Tripi.