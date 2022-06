Calciomercato Roma, blitz in città e ritorno più vicino: niente Serie A

Calciomercato Roma, blitz in città per parlare direttamente con il club e provare a trovare una soluzione definitiva.

Uno dei reparti finiti sotto la lente d’ingrandimento di Tiago Pinto è sicuramente il centrocampo. Dopo aver chiuso l’affare Matic – che quest’oggi è sbarcato nella Capitale – il general manager sta attenzionando diversi profili, pronto a sparigliare le carte nel caso in cui dovessero palesarsi scenari propizi.

Complice la situazione “nebulosa” legata a Sergio Oliveira – dal Portogallo ribadiscono, però, come la priorità dell’esperto calciatore lusitano sia quella di ritornare nella Capitale – e gli addii sempre più probabili di Veretout e Diawara – Pinto sarà inevitabilmente chiamato a rimpolpare la propria mediana con un almeno un altro paio di innesti. Fari puntati in Premier League, ma non solo: Ruben Neves e Douglas Luiz sono i primi nomi sulla lista, ma la candidatura di Frattesi sta assumendo sempre più consistenza con il passare delle ore, e non sono escluse novità a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, Tolisso sempre più vicino al Lione: le ultime

Salvo clamorosi colpi di scena, non vestirà la maglia giallorossa Corentin Tolisso, accostato alla Roma soprattutto lo scorso inverno. In scadenza di contratto con il Bayern Monaco, stando a quanto riferito da footmercato.net, la mezzala transalpina sarebbe sempre più vicina a vestire la maglia del Lione. Alle dichiarazioni dell’istrionico presidente dell’Olympique, che ha recentemente ribadito come avesse intenzione di fare tutto il possibile per riportare a casa il “figliol prodigo”, ha fatto seguito il blitz del diretto interessato, che è volato a Lione per discutere la sua situazione con la dirigenza del club francese. Filtra cauto ottimismo, e la sensazione è che possa essere trovata alla fine la fumata bianca definitiva.