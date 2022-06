Calciomercato Roma, il Milan sorpassa la Juve per Zaniolo

Calciomercato Roma, i bookmaker sicuri: per la corsa a Zaniolo il Milan davanti alla Juventus. Ecco gli aggiornamenti

Fino a pochi mesi fa, diremmo anche settimane, la squadra che sembrava realmente in vantaggio nella corsa a Zaniolo era la Juventus, soprattutto per quei contatti intrapresi già a gennaio e continuati poi in inverno tra Cherubini e l’agente del calciatore. La pista bianconera però nell’ultimo periodo si è raffreddata. E allora ecco spuntare il Milan, con Maldini che avrebbe già iniziato a sondare il terreno attorno alle prestazioni di Nicolò per poi magari riuscire ad affondare il colpo, aspettando quello che poi dovrà essere un via libera da parte della nuova proprietà dei campioni d’Italia.

La pista insomma sembra segnata: anche perché Zaniolo ha deciso di non lasciare la Serie A rinunciando ovviamente ai soldi della Premier League: non convincono il giocatore le possibile destinazioni che portano il nome di Tottenham e Newcastle. Vorrebbe rimanere in Italia. La Roma, da proprio canto non ha nessuna fretta e soprattutto attende di capire quali sono le offerte che potrebbero arrivare. Il contratto in scadenza nel 2024 permette a Pinto di non dover per forza di cose accettare delle quotazioni minori di quelle che i giallorossi hanno fissato per l’eroe di Tirana: 50 milioni di euro sarebbe il cartellino del prezzo senza nessuna contropartita tecnica da inserire. La linea è questa.

Calciomercato Roma, il Milan davanti

In tutto questo i book, che sondano la situazione attorno alle operazioni di mercato, sono convinti in questo momento che il Milan sia davanti. Secondo gli analisti di Olybet.it infatti, il club favorito qualora Zaniolo dovesse realmente lasciare la Roma – e questo non è nemmeno sicuro al momento – sarebbe appunto quello rossonero. Una quota in calo rispetto agli ultimi giorni visto che è passata da 4 a 2,40 volte la posta. I bianconeri invece sono a 3,85. Distanti il Tottenham e anche il Newcastle, quelle società di Premier League che ci hanno messo gli occhi addosso. In questo caso la voglia di Zaniolo di rimanere in Italia, stando alle indiscrezioni che arrivano, fa decisamente la differenza.