Calciomercato Roma, colpo a zero: i giallorossi salgono in pole

La Roma continua a guardare con interesse al mercato dei parametri zero: giallorossi che salgono in pole position per l’attaccante

Il calciomercato estivo è sempre pronto a regalare sorprese. La Roma in questo momento, come molti altri club, sta studiando le mosse da fare da luglio in poi, quando il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti, ma nel frattempo guarda con molto interesse anche i profili che si libereranno a parametro zero a fine mese.

Il primo colpo a zero è già stato messo a segno con l’arrivo del pupillo di Mourinho, Nemanja Matic, dal Manchester United. Anche la seconda mossa potrebbe riguardare un calciatore in scadenza di contratto ma con la Juventus. La Roma al momento sarebbe in pole position secondo le quote del bookmaker.

Roma in pole position per Bernardeschi secondo Betclic: giallorossi davanti a Milan, Lazio e Inter

Il futuro di Federico Bernardeschi è tutto da decidere ancora. L’esterno offensivo tra due settimane vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus, senza alcuna possibilità di rinnovo ormai. In bianconero sicuramente non è riuscito a mostrare al meglio le proprie qualità, così ora è alla ricerca di una nuova avventura da cui rilanciarsi.

Secondo le quote del bookmaker ‘Betclic’, la Roma al momento sarebbe la squadra in vantaggio per l’ex Fiorentina. Infatti il passaggio di Bernardeschi in giallorosso è quotato a 7, al momento la più bassa. Le altre tre squadre quotate per il futuro del calciatore ormai ex Juventus sono: il Milan a quota 9, la Lazio a quota 15 e l’Inter a quota 18. Dunque secondo Betclic la Roma sarebbe in pole position per accaparrarsi Bernardeschi a parametro zero dalla Juventus.