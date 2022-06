Calciomercato Roma, c’è stato l’incontro: ballano 2 milioni

Calciomercato Roma, di seguito tutti gli aggiornamenti sul doppio scenario che interessa il mondo capitolino.

Plurime le novità previste in casa Roma nel prossimo futuro, complice la volontà di Mourinho di abbracciare nuovi elementi che rendano questa squadra ancora più competitiva e funzionale alla sua visione. In giornata è giunta l’ufficialità relativa all’ingaggio dell’ormai ex Manchester United, Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo, come già evidenziato, non è però destinato ad essere l’unico rinforzo della zona mediana e non sarà certamente l’unico colpo di Tiago Pinto per questa seconda campagna acquisti caratterizzata dalla coesistenza con il connazionale José. Le regioni di campo sulle quali intervenire sono plurime e, proprio da questo punto di vista, non vanno sottovalutate le novità giunte in queste ore.

Calciomercato Roma, incontro in giornata per Celik

Oltre che al nome di Matic, nella Capitale si parlava e si parla di diversi giocatori individuati da Tiago come rincalzi ideali e, tra i vari, si segnala anche Celik del Lille. Nel turco a Trigoria vedono le giuste qualità per alternarsi a Rick Karsdorp e giocare in un sistema sia a tre che a quattro, pur essendo più abituato a quest’ultimo schieramento. Secondo gli aggiornamenti Sky Sport a cura di Gianluca Di Marzio ci sarebbe stato quest’oggi un incontro tra le parti. Ancora presente il gap di due milioni con la Roma che offre 6 e il club transalpino che ne chiede 8. Sensazioni positive.