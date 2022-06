Calciomercato Roma, stallo Dybala: l’Inter non corre più da sola

Calciomercato Roma, spuntano importanti novità sul futuro di Paulo Dybala, da tempo inseguito e voluto dall’Inter.

Dell’argentino si parla ormai da tanto tempo e, in particolar modo, da quando a Torino iniziarono a filtrare le prime voci relative alle difficoltà per un prolungamento contrattuale che tutti i tifosi della Juventus (e non solo) pensavano potesse arrivare senza grandi difficoltà o intoppi.

Alla fine, Paulo ha deciso di salutare quella squadra alla quale approdò da bambino e presso la quale è divenuto uomo e gran calciatore, plasmando quelle indubbie qualità già sciorinate ai tempi del Palermo. La sua età, unitamente a caratteristiche e situazione contrattuale lo rendono attualmente uno degli uomini più ricercati di questa parentesi di mercato.

Come più volte raccontatovi, anche la stessa Roma si era detta interessata, provando a far leva sulla presenza di José Mourinho e sul coinvolgimento di quel Francesco Totti che, seppur non più rappresentante la società giallorossa ufficialmente, ha provato più volte ad avere ingerenza nella questione.

Calciomercato Roma, l’Inter continua a lavorare per Dybala

In queste ultime settimane, un cerchio inizialmente dal raggio molto ampio si era ristretto sempre di più, fino a ridursi alla presenza della sola Inter, catalogabile, almeno tra i club italiani, come l’unica a poter garantire determinate cifre a Paulo Dybala. Questo sembrava ormai prossimo alla firma e, ancor tutt’oggi, c’è un più che importante ottimismo nel mondo nerazzurro, complice la presenza d Beppe Marotta.

Gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it aiutano però a chiarire la non poca discussa questione. L’agente de “La Joya“, Jorge Antun, si trova a Milano e nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro. L’obiettivo è quello di ridurre un gap legato alla parte fissa, per la quale Dybala chiede un ritocco. L’Inter offre 5.5. milioni di euro all’anno e ha recentemente revisionato la parte legata ai bonus. Non è bastato però a convincere momentaneamente l’entourage che, seppur disposto a trovare un incontro, crede possano esserci inserimenti anche dall’estero. Sul fronte giallorosso, ad oggi, salvo colpi di scena, la Roma non dovrebbe inserirsi nuovamente.