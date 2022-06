Calciomercato Roma, ecco il centrale per Mourinho: sfida all’Inter

La Roma nella sessione estiva di calciomercato ha diversi ruoli da rinforzare, tra cui la difesa. Sfida all’Inter per il centrale difensivo

Siamo solo all’inizio del calciomercato estivo, ancora non ufficialmente aperto, ma le trattative sono già bollenti. La Roma ha già messo a segno il suo primo colpo per la prossima stagione, ovvero Nemanja Matic, arrivato a parametro zero dal Manchester United e fortemente voluto da Mourinho, di cui è un fedelissimo.

Nel frattempo tra i reparti in cui la Roma dovrà intervenire per colmare le lacune nella rosa c’è sicuramente la difesa. Mourinho sarebbe alla ricerca di un centrale difensivo di piede mancino che possa essere il sostituto di Ibanez, anche in caso di addio del brasiliano. Così il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Premier League. Sfida all’Inter che ha già il mirino puntato su di lui.

Calciomercato Roma, idea Salisu per la difesa: sfida all’Inter

Tanti gli obiettivi della Roma in questo calciomercato estivo per cercare di colmare le lacune nella rosa a disposizione di Mourinho e alzare l’asticella verso traguardi maggiori. Anche la difesa è uno dei reparti su cui intervenire e il tecnico portoghese starebbe cercando un difensore centrale di piede mancino che possa essere una valida alternativa a Roger Ibanez.

Così il mirino della Roma potrebbe essere puntato ancora una volta in Premier League, precisamente in casa Southampton. Il profilo di Mohammed Salisu potrebbe essere quello giusto per la retroguardia giallorossa. Difensore centrale mancino classe ’99, con ottima prestanza fisica, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Per arrivare a Salisu però la Roma dovrà fronteggiare la concorrenza dell’Inter, che avrebbe messo il centrale difensivo nel mirino da diverso tempo.