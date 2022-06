Calciomercato Roma, affare da 35 milioni: traffico in mezzo e assist a Pinto

Calciomercato Roma, chiuso l’affare per 35 milioni di euro. Adesso in mezzo al campo c’è tanto traffico e Pinto ne potrebbe approfittare

Il profilo di Bissouma, centrocampista maliano del Brighton, 25 anni, piaceva anche alla Roma stando alle informazioni delle scorse settimane di radiomercato. Poi Pinto ha deciso, almeno per il momento, di chiudere per Matic, mettendo da parte l’interesse per il giocatore, che a quanto pare, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, avrebbe già trovato un’altra sistemazione. Sempre in Premier League.

Il portale spagnolo parla di un affare praticamente fatto, sulla base di 35 milioni di euro, con il Tottenham di Antonio Conte, pronto così a ufficializzare il terzo colpo sul mercato dopo il portiere Forster e l’esterno Perisic preso dall’Inter. Questo però potrebbe essere un assist per Tiago Pinto. Sì, questo innesto infatti potrebbe certamente chiudere le porte all’altro centrocampista che è nella rosa degli Spurs e che appare in uscita.

Calciomercato Roma, assist per Pinto

Il nome ovviamente è quello di Ndombele: la società giallorossa ci aveva provato lo scorso gennaio senza riuscire a prenderlo. Al suo posto poi era arrivato Sergio Oliveira – ancora in bilico – e allora il profilo del centrocampista che ha già lavorato con Mourinho potrebbe di nuovo tornare in maniera importante in voga dalle parti di Trigoria. Una trattativa comunque difficile, soprattutto per le cifre che non solo chiede il Tottenham ma anche per lo stipendio del calciatore, ma queste ultime potrebbero essere abbattute in qualche modo sfruttando il Decreto Crescita.

Opportunità insomma di mercato per la Roma? Vedremo. La cosa certa è che in questo momento Ndombele, al Tottenham, è di troppo e potrebbe anche chiedere di essere ceduto.