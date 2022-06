Roma, Matic si presenta: messaggio ai tifosi e retroscena su Mourinho

Roma, Matic si presenta: il centrocampista ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco il giudizio sullo Special One

Da poche ore Matic è ufficialmente un calciatore della Roma. E il centrocampista, arrivato a parametro zero dal Manchester United, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. La prima ovviamente di questa sua nuova esperienza in Serie A con i colori della Roma addosso. Ha parlato della squadra, dei tifosi, e ha anche dato un giudizio su Mourinho.

Ma cos’è stato a spingerlo a scegliere la Capitale per la sua carriera? Matic è assai chiaro: “Tutti sanno che la Roma è un grande club e con Mourinho ho già lavorato ed ho un ottimo rapporto. Ovviamente è stato lui uno dei motivi per cui io sono arrivato qui adesso”. “La Roma ha anche una tifoseria assai calda. La Serie A è un campionato che ha del fascino quindi per me non è stato difficile alla fine fare questa scelta”.

Matic alla Roma, il giudizio su Mou

Il rapporto con Mourinho quindi al centro della scelta del giocatore serbo. Sarà infatti la terza volta che i due lavoreranno insieme. “Non è facile lavorare con lui, devo ammetterlo” ha confessato Matic. “Sa essere un allenatore assai severo. Ma dall’altra parte è un vincente ed è per questo che voglio lavorare con lui, perché io voglio vincere” ha detto ancora. Insomma, il rapporto è saldo, va ben oltre quello lavorativo, e come detto è stato decisivo per convincere Matic ad approdare in Serie A la prossima stagione.

“Ho guardato qualche partita la scorsa stagione – ha poi concluso Matic – perché ci giocavano dei miex compagni. Sono convinto che la squadra abbia un grande potenziale”. Le prime parole rendono l’idea: Matic ha personalità da vendere e vuole vincere. Benvenuto a Roma.