Matic è della Roma, firma ufficiale e numero di maglia

Il centrocampista ha firmato in mattinata il contratto che lo lega alla Roma, è il primo acquisto del calciomercato estivo giallorosso

Ormai il suo arrivo era nell’aria e mancava solamente l’ufficialità. Nella giornata di ieri in molti hanno atteso l’arrivo di Nemanja Matic, con un gruppetto di tifosi e giornalisti che hanno accolto il suo arrivo all’Aeroporto di Ciampino. Il serbo è arrivato per svolgere le visite mediche che, dopo un po’ di ritardo rispetto all’orario programmato, ha effettuato a Villa Stuart. La durata è stata di circa tre ore, con i medici della clinica privata di Roma Nord, che hanno controllat0o minuziosamente i parametri del mediano. Può esultare, quindi Tiago Pinto, che ha portato il primo colpo del calciomercato ancora prima dell’inizio ufficiale delle trattative.

Il centrocampista è stato preso come regista, che Mourinho ha chiesto a lungo già la scorsa estate. Durante l’Europeo vinto dall’Italia, infatti, c’erano stati i primi contatti e tentativi da parte della Roma di portare nella Capitale Granit Xhaka, Il mediano svizzero, che ha incantato proprio durante il torneo, inizialmente sembrava indeciso, ma poi ha preferito rimanere in Inghilterra, dove ha avuto un inizio di stagione molto pesante. Incassato il no del giocatore, lo Special One si è ritrovato a dover adattare alcuni giocatori davanti al difesa. Questi erano Cristante, Oliveira e Mkhitaryan, con l’armeno che di ruolo fa il trequartista. Ora, visto che di questi dovrebbe rimanere solo Cristante, Pinto ha deciso di accelerare i tempi e regalare a Mou un regista prima dell’inizio del calciomercato.

Calciomercato Roma, Matic è un nuovo giocatore giallorosso: l’annuncio ufficiale

Dopo aver svolto le visite nella giornata di ieri, l’ex Manchester United ha svolto il tour di Trigoria dove si è ritrovato questa mattina per mettere nero su bianco il contratto. L’accordo che ha sottoscritto con i giallorossi riguarda un solo anno, con opzione di rinnovo al raggiungimento del 50% delle presenze. Un’occasione importante, quindi, per Matic che potrebbe rimanere anche per un secondo anno all’ombra del Colosseo. Dopo una trepidante attesa, è arrivato anche l’annuncio della società che ha ufficializzato l’arrivo di Nemanja. Il numero di maglia scelto dal serbo è il 21, Mourinho può riabbracciare il gigante di centrocampo.