Calciomercato Roma, primo colpo di scena per Zaniolo: fissato l’incontro

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti sul fronte Zaniolo: fissato l’incontro per un primo aggiornamento tra le parti.

Oltre agli acquisti da tempo messi in cantiere, il mercato della Roma ruota inevitabilmente attorno al futuro di Nicolò Zaniolo, al centro di importanti “spifferi”.

Il contratto del tuttocampista di Mou – in scadenza nel 2024 – non è stato ancora rinnovato: situazione che ha offerto a Milan e Juventus l’occasione propizia per provare a sondare il terreno. Al momento, però, né i rossoneri né i bianconeri hanno affondato il colpo, con il general manager della Roma che ha tutta l’intenzione di cogliere la palla al balzo per far svoltare la situazione a proprio vantaggio.

Calciomercato Roma, incontro per Zaniolo: Pinto passa all’attacco

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in settimana è previsto un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli: summit sicuramente importante, che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’esterno giallorosso. L’opzione rinnovo non è da scartare, in considerazione del fatto che – ora come ora – quello eretto dalla Roma sembra essere un vero e proprio muro: Zaniolo è valutato almeno 50 milioni di euro, e laddove non dovesse arrivare l’offerta giusta, resterà nella Capitale. Chiaramente, l’esito dell’incontro che si materializzerà questa settimana orienterà strategie e dinamiche.