Calciomercato Roma, testa a testa con l’Inter: in quota il colpo “gobbo”

Calciomercato Roma, nuova occasione dalla Juventus: il colpo prende quota. Ecco cosa potrebbe accadere.

Si prospetta un mercato nel quale la Roma andrà inevitabilmente a caccia di occasioni, pur avendo ben chiare le idee su come migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho. E così, dopo aver ufficializzato l’innesto di Nemanja Matic, Tiago Pinto è al lavoro per riuscire a chiudere in tempi relativamente brevi altri due colpi.

Due nomi su tutti, Frattesi e Celik, ma occhio alle occasioni. Negli ultimi giorni è stato accostato ai giallorossi anche Federico Bernardeschi, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Diverse sono le squadre sulle tracce dell’ex Fiorentina, che fa gola da tempo al Napoli di Luciano Spalletti, in cerca di esterni in grado di saltare l’uomo e dalle spiccate qualità atletiche. Tuttavia, le quote Sisal rivelano un dettaglio tutt’altro che trascurabile.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Bernardeschi: l’indizio dei bookmakers

Secondo Sisal, infatti, potrebbe profilarsi un vero e proprio testa a testa tra l’Inter e la Roma per Bernardeschi. L’eventuale approdo in uno dei club sopra citati, infatti, è mancato a 7.50 la posta. Ricordiamo che al momento né i giallorossi né i nerazzurri hanno aperto trattative a riguardo, limitandosi a tastare esplicativamente il terreno per capire eventuali spiragli. Sia Marotta che Tiago hanno altre priorità; ma chissà che non possa presentarsi l’occasione propizia per riuscire a beffare la concorrenza e mettere le mani su un calciatore che soprattutto nell’ultimo biennio con la maglia della Juve ha fatto fatica a ritagliarsi spazio.