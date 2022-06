ASRL | Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A: pericolo in fascia

Roma attivissima sul calciomercato e desiderosa di regalare a Mourinho rinforzi sulla fascia

Dopo aver ufficializzato Nemanja Matic, la Roma continua a lavorare sul mercato per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’intenzione di Tiago Pinto è quella di mettere a disposizione più rinforzi possibili per l’inizio del precampionato e le piste più calde in questo momento sono quelle che conducono a Davide Frattesi e Zeki Celik.

Per quanto riguarda il terzino destro, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un’intesa di massima con il Lille sulla parte fissa della trattativa, ma di una divergenza ancora importante sull’entità dei bonus e sulle modalità degli stessi. In questi giorni, le distanze si sono ridotte, ma non ancora del tutto.

Calciomercato Roma, la Fiorentina ci riprova per Celik

Una situazione abbastanza avanzata che, tuttavia, non ha impedito il ritorno di fiamma di altre corteggiatrici del 25enne turco. Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, di recente la Fiorentina ha chiesto informazioni sui progressi della trattativa, scottata dalla richiesta fatta dallo Shakhtar per Dodò: 16 milioni di euro.