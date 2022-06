Calciomercato Roma, asta da Champions: 20 milioni non bastano

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità relative allo scenario di cui dettovi quest’oggi.

Sono ore e giorni ricchi di aggiornamenti in casa giallorossa e non solo, complice l’ormai universalmente nota esigenza dei giallorossi di rinforzarsi in plurime regioni di campo. L’approdo di Matic e le reiterate voci su Frattesi lasciano intendere come Mourinho abbia chiesto un’importante accelerazione per la zona mediana, onde evitare il verificarsi di inutili e snervanti rincorse come accaduto lo scorso anno con Xhaka.

Certo, non basta Nemanja per rimpolpare la regione mediana, nemmeno se in compagnia di Davide. Con ogni probabilità, si cercherà infatti di regalare a Mou un profilo in grado di gestire i tempi, come da tempo manca a questa squadra.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Kokcu

In giornata vi abbiamo poi anche detto degli ultimi aggiornamenti circa la pista che porterebbe a Celik del Lille, da tempo seguito ma per il quale potrebbe registrarsi una non esile ingerenza in Serie A. Con ogni probabilità, frattanto, andrà depennato il nome di Orkun Kokcu dalla wish list di Tiago Pinto, seguito da diverso tempo dai giallorossi ma finito nel mirino del Siviglia.

Come dettovi, il classe 2000 piace molto a Monchi, e sono in questi minuti arrivate importanti conferme circa il forte interesse dei lusitani per il talentuoso centrocampista. Sulle sue tracce, inoltre, anche non snobbabili interessi in Bundesliga, come testimoniato dalle avances di Eintrach Francoforte e Leverkusen. Gli olandesi valutano il prezzo del 10 almeno 22 milioni di euro e avrebbero recentemente proposto lui un rinnovo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato.