La Roma ha annunciato ieri ufficialmente l’arrivo del centrocampista Nemanja Matic: subito dopo il rifiuto di rinnovo di Mkhitaryan Tiago Pinto ha destinato i fondi disponibili per l’armeno per l’ingaggio del serbo. Le trattative in entrata sono numerose, ma il general manager dovrà prima procedere con quelle cessioni diventate ormai inevitabili prima di effettuare nuovi acquisti.

