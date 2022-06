Calciomercato Roma, accordo totale: vola in Belgio | Cifre e dettagli

Calciomercato Roma, accordo trovato: lascia la Capitale e vola in Belgio. Operazione conclusa con la formula del prestito.

Ore convulse in casa Roma. Oltre agli acquisti perfezionati e quelli ancora da ratificare, Tiago Pinto sta lavorando anche sul fronte uscite.

Sarebbe stato trovato l’accordo per l’addio di Reynolds, che si trasferirà al Westerlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione complessiva da 7 milioni di euro: dopo i contatti dei giorni scorsi, l’accelerata decisiva si sarebbe materializzata nelle ultime ore, con l’americano che si appresta nuovamente a fare le valigie, e volare in Belgio.

Calciomercato Roma, addio Reynolds: accordo con il Westerlo

Dopo l’esperienza in prestito al Kortrijk, l’ex Dallas torna in Jupiler Pro League, per provare a trovare continuità di rendimento e mettere minuti nelle gambe. Dopo i pochi minuti messi a referto con la maglia della Roma, il classe ‘2001 avrà quindi la grande occasione di provare a trovare quella continuità di rendimento che non è riuscito a trovare nella Capitale. Affare da 7 milioni di euro: fumata bianca a un passo e firma sempre più vicina. Si sarebbe già materializzato lo scambio di documenti; prima della firma, però, sarà necessario sistemare gli ultimi dettagli burocratici. Il Westerlo ha rotto gli indugi ed ha praticamente chiuso l’operazione Reynolds, che con Karsdorp e il probabile approdo di Celik, avrebbe dovuto fare i conti con una concorrenza importante per trovare spazio nello scacchiere tattico di Mou.