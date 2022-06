Calciomercato Roma, sì al riscatto a una condizione

Calciomercato Roma, si riapre la pista ma solamente ad una condizione: Tiago Pinto attende l’offerta per iniziare la trattativa

Una pista che sembrava chiusa, soprattutto per quello che è stato l’apporto del giocatore nella seconda parte di stagione, che si potrebbe riaprire in maniera improvvisa. Almeno secondo le informazioni che questa mattina vengono riportate dal Corriere dello Sport in edicola. Insomma, Tiago Pinto aspetta l’offerta per sedersi al tavolo delle discussioni e capire se ci sono i margini per una fumata bianca.

Che sicuramente farebbe felice la Roma in questo caso, anche perché lo spagnolo Villar non rientra in nessun modo nei piani tecnici di José Mourinho che la scorsa stagione praticamente non lo ha mai utilizzato e poi ha deciso di mandarlo in prestito al Getafe. Il club spagnolo ha sì conquistato la salvezza, ma l’apporto del centrocampista è stata minimo. In ogni caso, però, qualcosa si potrebbe muovere.

Calciomercato Roma, il Getafe pronto all’offerta

Secondo il quotidiano infatti gli stessi spagnoli sarebbero pronti a fare un’offerta alla Roma, al ribasso rispetto alle cifre pattuite lo scorso gennaio, per cercare di tenere il giocatore. Il classe 1998 quindi potrebbe pure rimanere in Patria, e sarebbe sicuramente un colpo importante per il general manager portoghese giallorosso che avrebbe un pensiero in meno in questa sessione di calciomercato.

Le intenzioni da parte degli spagnoli ci sono. Che aspettano quindi solamente il momento giusto per presentare l’offerta che tutti sperano possa essere adeguata alle qualità del calciatore – che comunque sotto la gestione Fonseca in qualche partita ha dimostrato di averne – e che possa così soddisfare le richieste giallorosse. Pinto quindi potrebbe avere un tesoretto da investire che fino a ieri sembrava inaspettato. Situazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento.