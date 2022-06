Calciomercato Roma, ultimatum di Zaniolo: il Milan ritenta lo scambio

I rossoneri tornano all’attacco dell’attaccante della Roma che ha dato l’ultimatum alla società in vista del calciomercato estivo

Zaniolo resta o se ne va? È la domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi della Roma sparsi per il mondo che guardano a questa finestra di calciomercato con grande interesse e apprensione. Il numero 22 giallorosso, infatti, è uno dei giocatori più talentuosi e importanti della rosa e lo ha dimostrato anche in Conference League. È stato grazie a lui, infatti, se la Roma è riuscita ad alzare la coppa a Tirana facendo esplodere il popolo romanista in una gioia incontenibile che non ha intenzione di fermarsi. Proprio dai suoi piedi è arrivata la rete vincente che ha permesso ai giallorossi di superare il Feyenoord.

Le sue qualità non sono mia state in dubbio. Gli unici potevano riguardare il ritorno dopo il doppio infortunio alle ginocchia, ma ora sembra acqua passata. Nicolò, infatti, ha dimostrato di poter giovare a buon livello in questa stagione e i margini di miglioramento ci sono tutti. Ad essersene accorti non sono solo i tifosi della Roma, ma anche i direttori sportivi di altre squadre. In primis su tutti Juventus, Newcastle e Milan. I bianconeri seguono il giocatore sin da gennaio, dopo essere tornati alla carica in seguito a mesi di ammiccamenti e occhiolini. Gli inglesi, invece, sono stati acquistati di recente dagli sceicchi che vogliono costruire un big club per lottare ai vertici del calcio mondiale. Per farlo servono i migliori talenti disponibili e per questo nel loro mirino c’è Zaniolo, che preferirebbe rimanere in Italia.

Calciomercato Roma, Zaniolo pone l’ultimatum e il Milan ci riprova

L’ultimo club interessato, poi, è il Milan che tra i tre sembra in vantaggio. Come riporta Leggo, la Roma vorrebbe ricevere almeno 50 milioni come offerta, ma né i rossoneri, né la Juventus hanno intenzione di pagarli. Allora i due club stanno studiando un’alternativa con il Mila che sta preparando l’assalto. Nella trattativa per blindare la trequarti, Pioli inserirebbe come contropartita Ante Rebic. L’attaccante croato servirebbe per abbassare il prezzo del cartellino del classe 1999. La mossa era stata già provata nei giorni scorsi e la Roma aveva risposto picche, perché ha il desiderio di monetizzare dall’affare.