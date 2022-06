Roma, doppia sfida al Barcellona: c’è l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso per l’impegno di agosto

La Roma ha ufficialmente comunicato che ci sarà una doppia amichevole con il Barcellona nel Trofeo Gamper, il prossimo agosto. Quindi, segnatevi la data bella in rosso sul calendario, se dovete prendere impegni cercate di farli incastastrare solamente di mattina, perché il pomeriggio ci sarà da vedere in campo non solo la squadra di José Mourinho ma anche quella di Alessandro Spugna.

Sì, proprio così: un doppio confronto che durerà tutto il pomeriggio e inizierà alle 17:30 con la squadra femminile giallorossa. Alle 21 invece la gara tra la truppa di Xavi e quella dello Special One. La società giallorossa prende il posto della Juventus, che l’anno scorso ha giocato questa doppia sfida contro i catalani perdendo in entrambi i casi.

Roma, il 6 agosto per il Trofeo Gamper

La data è quella del 6 agosto. La truppa giallorossa si muoverà nei giorni precedenti verso Barcellona ovviamente per farsi trovare pronta a questo doppio appuntamento assai importante. Non tanto per i ragazzi, alcuni ci hanno già giocato in uno degli stadi più belli e affascinanti del Mondo, ma soprattutto per le ragazze, che bagneranno il professionismo con un impegno del genere. E siamo sicuri che anche quelle che parteciperanno all’Europeo in Inghilterra in programma il prossimo luglio, non vorranno perdersi per nessuna ragione questa sfida e magari rientreranno pure prima dalle ferie.

Non ci sono dubbi quindi che dovrete prendervi un pomeriggio di ferie. Il mare il prossimo 6 agosto può aspettare tranquillamente per quella che si preannuncia una giornata di grandissimo calcio.