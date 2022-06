Calciomercato Roma, Pinto stringe i tempi: fissato il nuovo incontro

Calciomercato Roma, Pinto non molla la presa: fissato il nuovo incontro per provare a chiudere in tempi brevi l’affare.

Idee chiare per la Roma, con Pinto che in questi giorni vuole sistemare non solo il centrocampo, ma anche la corsia laterale, e regalare un vice Karsdorp a José Mourinho.

Secondo quanto riferito da Sky, nella giornata di domani è stato fissato un nuovo appuntamento tra la Roma e il Lille per Celik: incontro importante, che potrebbe imprimere una svolta decisiva nella trattativa. La distanza tra la domanda e l’offerta si sta assottigliando sempre più, e la sensazione è che comunque la fumata bianca non debba tardare ad arrivare.

Calciomercato Roma, nuovo incontro per Celik: le ultime

Come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, bisogna lavorare ancora per assottigliare sui bonus con il Lille, ma un punto d’incontro potrebbe essere trovato sulla base di una valutazione complessiva di 7 milioni di euro. Roma in pressing per Celik, dunque. Una volta sistemata la corsia di destra, Pinto passerà a rimpolpare il centrocampo, provando a capire se eventualmente possano crearsi presupposti giusti per un colpo in difesa. Per la mediana, il nome più caldo continua ad essere quello di Frattesi, ma occhio alle novità.