Calciomercato Roma, esubero jolly per il colpo da 25 milioni

Calciomercato Roma, l’esubero diventa un jolly per il colpo da 25 milioni. La carta in mano a Pinto per il centrocampista

L’esubero come pedina di scambio per arrivare al centrocampista. Cercando in questo modo di far abbassare le pretese del club che ha sparato alto: 25 milioni di euro per il calciatore che va in scadenza nel 2023. Una cifra esagerata secondo la Roma che però è disposta a trattare, magari inserendo nella trattativa quell’elemento che con Mourinho ha trovato poco spazio la scorsa stagione e che qualora rimanesse nella Capitale – difficile – ne troverebbe ancora di meno.

Bene, secondo Il Romanista ci sono delle conferme su Aouar. Il Lione, società proprietaria del cartellino, chiede 25 milioni di euro per il proprio tesserato. La Roma non ne avrebbe offerti 20 – così come da voci che sono circolate nelle scorse ore – ma starebbe pensando di inserire Veretout nell’operazione.

Calciomercato Roma, Veretout per Aouar

Il centrocampista francese in Patria ha molto mercato. Su di lui si sono mossi il Monaco e il Marsiglia, ma anche il Lione ci ha fatto un pensiero e potrebbe anche accettare il suo cartellino come contropartita tecnica. Ci sono delle possibilità che l’operazione possa andare davvero in porto, anche se siamo ovviamente ancora nella fase embrionale della trattativa e ci sarà tempo e modo di parlarne. Ovviamente non tantissimo, perché Aouar è un profilo che piace a diverse società che potrebbero quindi sfruttare la situazione relativa al suo contratto in scadenza per cercare un affondo. In ogni caso Pinto sul calciatore c’è, è tutto confermato, e proverà a regalarlo a José Mourinho.

Il jolly quindi porta il nome di Veretout, ormai ai margini del progetto giallorosso – potremmo anche azzardare un fuori totalmente – che potrebbe diventare una pedina di scambio importante. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi su questa operazione che parla francese. Con Pinto pronto a regalare a Mou il secondo colpo in mezzo al campo.