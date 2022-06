Calciomercato Roma, doppietta Conte: visite mediche fissate

Calciomercato Roma, doppietta Conte. A seguire gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra.

Lo scorso anno, di questi tempi, iniziarono a diffondersi voci e suggestioni circa quello che sarebbe stato il confronto tra i giallorossi e i tanti altri nobili allenatori approdati in Serie A. A partire da quella con il certaldino e inviso Spalletti, passando per quella con un Inzaghi che ha avuto nella scorsa stagione sempre ragione dello Special One.

Il tutto senza dimenticare di Allegri, affrontato da José qualche anno fa in occasione del famoso gesto del “Non vi sento” sciorinato allo Juventus Stadium ai tempi del Manchester United. Ci fu poi il susseguirsi di non poche discussioni sulla scelta di Antonio Conte che, proprio in queste settimane del 2021, preferì salutare l’Inter da campione di Italia, piuttosto che accettare la permanenza in un club che avrebbe dovuto necessariamente abbassare monte ingaggi e concretizzare importanti cessioni.

Quella con il leccese avrebbe rappresentato, senza dubbi, la dialettica più importante del campionato italiano, complici alcune vicende e alterchi verificatisi in passato tra i due ai tempi della Premier League. Come noto a tutti, l’ex Juventus è però ora tornato in quella terra di Albione divenuta sede di non poche soddisfazione per entrambi. Ciò non ha escluso (né continuerà a farlo) il diffondersi di sfide a distanza, almeno sul fronte mercato.

Calciomercato Roma, doppietta Conte: Bissouma e non solo

In questi mesi abbiamo visto come l’ex CT dell’Italia, fautore di uno degli ultimi nobili percorsi della Nazionale negli ultimi lustri, abbia attinto diversi talenti proprio dalla Serie A. Partendo dal “Ginger from Sweden”, Kulusevski, passando per Perisic e Bentancur. Le ultime dall’Inghilterra lasciano intendere come il Tottenham possa però continuare a rappresentare un valido “nemico” di Pinto durante questa campagna acquisti.

Le informazioni raccolte da Football Insider corroborano quelle precedenti relative al vicino ingaggio del centrocampista del Brighton, Yves Bissouma, destinato ad approdare per circa 25 milioni di sterline e per il quale sarebbero state fissate già le visite mediche in settimana. Seguito anche dalla Roma di Mourinho, il talentuoso classe ’96 potrebbe non essere l’unico rimpianto dei giallorossi.

La stessa fonte ha infatti evidenziato come procedano spediti anche i dialoghi per Djed Spence, laterale del Middlesbrough, reduce da una felice stagione in prestito al Nottingham Forest. Monitorato anche a Trigoria qualche mese fa, il ventunenne è attuale oggetto di contesa nel derby londinese tra Arsenal e Tottenham, con gli Spurs fiduciosi per il suo approdo che andrebbe a garantire un valido apporto alla corsia destra.