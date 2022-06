Calciomercato Roma, Pinto chiude il colpaccio: “Lo sta facendo in queste ore”

Calciomercato Roma, la rivelazione in diretta che apre scenari suggestivi per i tifosi giallorossi: pronto il regalo top per la mediana.

All’addio di Mkhitaryan, la Roma ha reagito con veemenza, mettendo le mani su Matic, ma non solo. All’ufficialità dell’affare legato al trasferimento del centrocampista serbo nella Capitale, hanno fatto seguito le indiscrezioni legate ai possibili acquisti di Celik e Frattesi.

Tuttavia, negli ultimi giorni si stanno rincorrendo insistentemente voci riguardanti un interessamento dei giallorossi per Aouar, con Douglas Luiz e Ruben Neves che continuano a far parte della lista di Tiago Pinto, sebbene da una posizione apparentemente più defilata alla luce dell’esoso costo dei rispettivi cartellini. Ma mai dire mai, e i Friedkin ai colpi a sorpresa non sono nuovi.

Calciomercato Roma, Repice a sorpresa: “Assalto al centrocampista top”

A tal proposito, impossibile non menzionare lo stralcio dell’intervento di cui si è reso protagonista Francesco Repice che, intervenuto nella diretta Twitch di Serie A News Tv, ha rivelato quella che potrebbe configurarsi come una vera e propria bomba di mercato, di quelle che “spostano” gli equilibri. Ecco quanto rilasciato dal radiocronista della Rai, da sempre molto attento alle vicende in casa Roma: “Pinto sta facendo il grande centrocampista in queste ore, e domani vedrete qualcosa sui giornali. Il nome non lo faccio. Giovane? E’ dell’età giusta, è un nome importante”.

Impossibile sbilanciarsi a riguardo: staremo a vedere quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Come vi abbiamo ribadito a più riprese, la calma nel quartier generale giallorosso è solo apparente.